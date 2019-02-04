中大衝突，前所未見，整個反警暴抗爭未有停止跡象，更見矛盾升級、衝突擴大。歐盟呼籲各方保持克制，促請全面調查暴力；美國會參議員Jim Risch又指會推動《香港人權與民主法案》立法進程。另外，美國總統特朗普再度威脅，達不成貿易協議就對中國大幅提高關稅。港股今早低開304點或1.13%，報26761點，成交金額20億元；國指今早低開123點或1.16%，報10567點。

歐盟外交與安全事務高級代表Federica Mogherini的發言人Maja Kocijancic表示，歐盟促請全面調查暴力、武力的使用及示威原因，相信有助於緩緊張形勢。歐盟指出，重視香港在「一國兩制」框架內的高度自治，政策關係上有別於中國大陸。歐盟重申其與香港的緊密關係建立在「一國兩制」原則之上，並對香港繼續保持繁榮穩定存有重要利益。歐盟非常看重香港的高度自治，其必須在基本法和國際承諾的基礎上得到保存。歐盟委員會稱，繼續維持對人權和自由的尊重，及保持司法的獨立性對於香港的發展來說仍至關重要。

另外，美國參議院外交關係委員會主席、共和黨籍參議員Jim Risch表示，會推動參議院舉行並通過《香港人權與民主法案》的投票。

騰訊（0700）升0.42%，報331.6元，是升幅最大的藍籌，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻10點；恒安（1044）跌3.48%，報49.95元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌1.68%，報79元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低46點。

東鐵全線停駛，港鐵（0066）其餘線路亦有多站停駛，港鐵開市跌1.47%，報43.5元。

地產股方面，新世界發展（0017）跌2%，報10.78元；長實集團（1113）跌1.21%，報53.05元；恒地（0012）跌0.91%，報38元；新地（0016）跌1.16%，報110.8元；信置（0083）跌2.37%，報11.54元。