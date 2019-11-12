近年主力發展直播博彩機及娛樂場管理業務的匯彩控股（1180），經一段時間開發，正部署在澳門娛樂場推出首台賽馬機，及於澳門及美國供應首批自家品牌老虎機。主席陳捷更表示，隨著5G推出，集團可開發更易搬動的無線老虎機方案，並且可以發展更多非博彩產品供應市場。首席財務官陳健文預期，娛樂場管理及機器銷售業務，將由目前八二之比，調整為七三之比。

陳捷指出，匯彩在博彩設備方面，已經開發出走地骰，讓落注者可在參與骰寶（俗稱大细）時，由原來一注下注，變成可按每粒骰下注及加注。同時其亦推出個人骰寶等設備。另因應5G面世，他謂這更方便開發無線兼可移動的老虎機方案，甚至非博彩項目，例如小型機站、可供插卡轉化成wifi的CPE，及自動選擇最佳訊號的路由器。同時，他們亦會開發智能穿戴裝置、私人教練等方案。產品將於12月份及明年面世。

陳健文進一步稱，集團將在旗下管理的澳博（0880）衛星場金碧匯彩方面安裝全澳首台赛馬機，及供應自家品牌的角子機。其角子機非大量線數的品種，但可以單機開獎。他更說，其老虎機產品已開始供應美國南加州、波多黎各、哥斯達黎加等地，甚至行走北美的郵輪，預期到年尾銷售近200台。他們亦正部署將產品推廣至佛羅里達、內華達及奥克拉荷馬等州份。除賣斷產品外，亦可按每月每台分成30至50美元。每台老虎機售價由1.6萬至3萬美元不等。

為配合老虎機業務，陳健文稱，相對投資較多在開發遊戲上，每年約開發30款遊戲，研發費由去年全年的4000萬元，到今年上半年已達3000萬元，估計全年計相當於上半年的1倍。集團即使在過去10年沒有集資，以手頭營運仍足夠運作所需。原有在澳門的直播機業務，近1、2年已售逾1000台，到今年底前則更新换代约1000台。

隨業務及產品組合改變，陳健文補充，娛樂場管理及設備銷售業務由目前八二之比，調整為七三之比。目前匯彩主要管理金碧匯彩及華都兩個衛星場，當中金碧匯彩日均人流達1萬至1.3萬，為全澳最旺的衛星場中場之一。他又稱，業界面對的最波動時期已過，目前主要面對嬴率的變化，其他則靠降低營運成本，及引進新遊戲產品，以提高衞星場的競爭力。

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