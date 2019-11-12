萬通保險首席市務總監蕭莉玲表示，由於香港現時社會環境，內地投保人士較上年同期有所減少，幸而公司一直以來客戶主要是本地人，加上政府推出延期年金及自願醫保等可扣稅措施，故公司增長未受內地投保人士減少來港而受影響。由於近期交通受到影響，公司為配合保險從業員推出線上服務，以支援同事與客戶不用見面也可以提供應有服務。

另外，根據香港政府統計處數據顯示，平均每7名市民僅1人已有投保危疾保障。故萬通保險見市場需要，推出「首選健康保500+」，計劃承保138種嚴重疾病，包括為癌症、心臟病及中風提供額外4次賠償，最低投保額為1.5萬美元，而癌症賠償的等候期縮短至1年，以及提供「持續癌症現金津貼」等。於受保人確診患上承保的疾病，獲取一筆過100%保障額的賠償後，保單仍會繼續生效，計劃除豁免餘下年期保費。此外，計劃特別針對癌症，提供額外的『持續癌症現金津貼』，為受保人於接受癌症治療期間每月提供1%保障額的現金津貼，總額最高可達180%保障額；換言之，保單的總賠償額可高達680%保障額。」 萬通保險首席營運總監兼首席精算師葉嘉年表示，該產品屬公司旗艦產品，希望為公司帶來保費上增長。