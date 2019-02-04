港交所（0388）發新聞稿指，計劃在2020年推出更多交易所買賣基金(ETF)市場提升措施，預期將有助增加市場流動性及縮窄ETF產品的價差，將繼續與ETF業界加強投資者教育，增加他們對投資ETF產品的了解。

港交所指，今天是香港ETF市場發展20周年。香港ETF市場至今已成為亞洲區最多元化的市場之一，讓投資者藉著不同投資策略涉足全球股票、固定收益和商品市場。目前有超過140隻ETF在香港交易所上市買賣，每日成交額高達50億元，管理資產金額超過3,000億元。近年，ETF發行商推出了槓桿及反向產品、主動型ETF、貨幣市場ETF及一系列的主題投資產品

過去廿年，港交所與業界合作，推出多項市場提升措施，包括獲豁免ETF交易的印花稅、優化特許證券商（Designated Specialist）計劃以容許更多流通量提供者進入香港市場、推出補購豁免協助莊家為市場提供流通量等。港交所將繼續與ETF業界加強投資者教育，增加他們對投資ETF產品的了解。

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