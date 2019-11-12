社會騷亂未息，各行各業生意難做，歸咎林鄭已經意義不大，現在幾乎是傀儡，但連月來政府措施一直只有更強硬，配合中央口徑「止暴制亂」，加上張曉明重申「全面管治權」，已可肯定中央權威往後仍不容挑戰，態度必然更強硬，但亦曝露習近平弱點，就是不識治理世界一流文明城市，否則騷亂不必持續至今，手法亦愈來愈差。習近平2012年起執政，屢屢推翻鄧小平建立的理念，亦是香港走向崩壞的兆端。

任由警隊「止暴制亂」、《反蒙面法》是火上加油，大眾盼望中央會有清算警隊的一日，結果張曉明主張要為第23條立法，引述四中全會強調可向特首發出指令權等，每件事都顯示中央不打算退讓，但身在香港的大家都明白不會對局勢有幫助，甚至對中央更不利。面對深層次矛盾，習近平是選擇剿除異己。

鄧小平當初設立一國兩制，表明五十年不變，正是深明留白之道理，以免今日局面，五十年以後變不變，就待後人解決，與雙查方案的理念相近。也如今次《逃犯條例》修訂，當初沒有寫清楚，是為了讓香港安心，也有利兩岸慢慢談判，在複雜的世情之中留一點白，原是前人的智慧。

香港回歸前人心惶惶，一度出現移民潮，後來安然過渡，過了尚算風平浪靜的15年，江、胡兩代河水不犯井水，與鄧小平治港理念相若，惟自2012年習近平執政以來，擺明要改朝換代，重推終身制，將鄧小平的符咒撕破，與其相安無事，不如將黃台之瓜趕盡殺絕。打薄熙來、徐才厚、周永康、孫政才等大老虎尚且有效，因中國仍是專權國家，閉門私了，但放到香港這種國際大舞台，全球圍觀，習近平仍用一貫的思維閂門打仔，不停強調止暴制亂，遇強愈強，將一國兩制燃燒殆盡，結果香港人不似大陸人噤若寒蟬，反而愈叫愈出。

正如首任中聯辦主任姜恩柱所言，香港是一本難懂的書。既然當時鄧、江、胡三代都能大致治理到香港，在任時亦對李嘉誠尊敬有嘉，可見一國兩制未必是死胡同，只是要「摸着石頭過河」，反而到習近平便一改作風。不見香港首富事小，卻任由輿論機器攻擊對方，將多年來協助改革開放的功勞抹殺，甚至要在香港「鬥地主」，儘管地產商在香港本是穩定社會的力量。習氏對待文明城市的手法拙劣，只懂強硬，不識轉彎，就像《北風與太陽》裏的北風。弄成如斯殘局，豈非「底氣」過盛之故？

不論是人民幣國際化，抑或大灣區，抑或暗中偷運零件，香港原有的優點都對中國有利，本是雙贏局面。「長期利用，充分打算」，雖說五十年不變，但亦沒說盡不會續期。今時今日，不論香港抑或台灣的年輕人都不可能再信一國兩制，風波過後，多少精英移民亦未可知，香港以至中國都是輸家。

「水至清則無魚」，原是令香港繁榮的哲理，反正「共產黨是罵不倒的」。今日不是「愛國愛港」，便屬於「港獨」，兩者之間那一點白，已無從落墨了。

賈文清 其他觀點

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