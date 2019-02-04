優品360（2360）今日發出聲明，重申集團從未參與、亦絕不支持任何暴力行為，惟現時網上仍然流傳不少失實指控，令集團旗下分店屢遭破壞。該聲明指出，截至11月11日，合共72間分店遭受不同程度的破壞，次數達到182次。

該聲明列出3點，就「捐52萬予深水埗涉撞人的士司機」的指控，優品360強調，集團及其管理層從來沒有參與有關捐款。集團重申，主席林子峰僅於6年前向香港福建社團聯會捐贈一次性款項，該筆款項主要用作敬老及教育工作，除此之外，林子峰並沒有向該會作出任何其他捐款，亦沒有參與該會任何決策。

第二，針對「曾於撐警集會派發優品360現金券」的傳言，集團指並不知悉有關活動，針對網上流傳有團體以優品360現金券作為公眾活動車馬費，集團已於10月10日向傳媒發出澄清，強調集團流通市面且未過使用期限之現金券總值不多於4500元，籲收到訊息的人士，要認清真偽，小心受騙。

另外，有關「10月2日屯門分店落閘事件」，優品360被指落閘困學生再通知警方，集團決定公開當日閉路電視畫面，片中顯示客人進入店內經過，當時有職員落閘，客人被困在店內未能進出，客人離開後，不久店內再次落閘，但之後被強行打開，閉路電視受到破壞。

集團再度重申，網絡上將集團及一眾管理層與「福建黑幫」及「黑社會」掛鉤的指控並不屬實，集團從未曾參與，亦絕對沒有支持任何暴力行為。目前香港有超過120萬福建人口，絕對不能因為北角的打鬥事件，就將所有福建人與黑社會扯上關係。

該聲明又再次提到，優品360自創辦至今，從來沒有做過對不起香港人的事，集團相信時間可以證明一切。

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