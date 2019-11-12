盈富基金上市20周年，今午敲鑼慶祝儀式。1999年參與盈富基金上市的道富環球投資管理SPDR ETF全球業務主席James Ross表示，盈富基金是他參與過最複雜的產品，因為當時在本港未曾發行過交易所買賣基金（ETF），沒有發行規則，需要處理確保投資者是否明白當時投資的產品等問題。

盈富基金管理的資產規模增長2.5倍，至10月底的市值超過830億元，道富環球投資管理SPDR ETF香港業務主管陳俊文表示，樂見盈富基金多年來的強勁增長，投資者基礎不斷壯大，並擴展至不同的市場領域。近年愈來愈多香港僱員把盈富基金納入其強積金計劃作退休投資之用。陳俊文表示，恒指透明度高，每年派息兩次，可提供穩定的利息收入。

恒指公司計劃在明年首季就納入同股不同權公司加入恒指作檢討，陳俊文指會一如過往盡量追蹤恒指，如恒指有變化便會跟隨。他認為本港ETF市場要繼續發展，需要作出投資者教育，增加ETF的交投量。連同盈富，目前該行目前有4隻ETF，他表示目前未再有發行新ETF的計劃。

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