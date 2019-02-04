港股反彈成交縮，今早高開137點後，曾倒跌最多131點，其後止跌回升，午後曾倒升最多150點，收市升138點或0.52%，報27065點，成交金額691億元，較昨日減少20點；國指升77點或0.73%，報10691點。指數重上20天線(27026點)及100天線(26996點)，而20天線亦升穿100天線。

中信（0267）升3.48%，收報10.7元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）跌1.57%，收報11.28元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升2.23%，收報330.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻56點；領展（0823）跌0.84%，收報82.3元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低4點。

深圳取消普通商品住房標準價格上限，以降低剛需購房成本，內房股方面，潤地（1109）升0.89%，收報34元；碧桂園（2007）升1.08%，收報11.24元；中海外（0688）升0.76%，收報26.5元。

相反，因反警暴持續，地產股普遍下跌，恒地（0012）跌0.39%，收報38.35元；新地（0016）升0.09%，收報112.1元；新世界發展（0017）跌0.18%，收報11元；長實集團（1113）跌0.09%，收報53.7元；信置（0083）跌0.67%，收報11.82元。港鐵（0066）升1.15%，收報44.15元。

新股中國抗體製藥（3681）收報6元，較招股價7.6元低21%，不計手續費，一手蝕480元；另一新股中國傳媒（1640）收報1.24元，比較招股價1.25元，低0.8%，不計手續費，一手蝕20元。