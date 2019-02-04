昨日警民衝突引發港股急挫，港股今早反彈，高開137點已見半日高位，特首林鄭月娥行會前見記者，再回應監警會獨立調查能力不足時指，「政府須等待監警會明年1月提交初步審視報告，屆時會研究報告有關成立獨立調查委員會的建議，再作跟進」，恒指於記者會期間及之後跌幅擴大至最多131點。

港股半日升21點或0.08%，報26947點，暫受制於20天線(27021點)及100天線(26994點)，成交金額367億元；國指升27點或0.26%，報10640點。中信（0267）升2.9%，收報10.64元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌2.29%，收報123.5元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升1.24%，收報327元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻31點；石藥（1093）跌2.14%，收報20.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。

示威持續，地產股表現各異，恒地（0012）跌0.39%，收報38.35元；新地（0016）升0.45%，收報112.5元；新世界發展（0017）跌0.36%，收報10.98元；長實集團（1113）跌0.47%，收報53.5元；信置（0083）跌0.5%，收報11.84元。

港鐵（0066）封站，升0.8%，收報44元。

內地新增貸遜預期，內銀股未有受壓，工行（1398）升0.35%，收報5.71元；建行（0939）升0.48%，收報6.3元；交行（3328）無升跌，收報5.34元；中行（3988）無升跌，收報3.23元。中美貿易談判遇關稅問題，貿易股下跌，萬洲（0288）跌0.36%，收報8.37元；申洲國際（2313）跌0.38%，收報104.5元；創科實業（0669）跌0.16%，收報60.55元；瑞聲（2018）則逆升0.82%，收報49.2元；舜宇跌2.29%。

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