國泰航空（0293）發聲明，指注意到空中服務員工會(FAU) 及香港空勤人員總工會(FAA) 於2019年11月11日透過Facebook分別發出的公開聲明，就香港近日事件表達意見。國泰重申澄清，正如其他FAU及FAA早前發出的所有聲明一樣，這份聲明並非得到公司的認可，亦絕不代表國泰的意見。FAU及FAA是完全獨立於公司之外的組織，並非由公司管轄或管理。

國泰指，國泰航空的立場保持不變。對近期影響香港的暴力和破壞活動深表憂慮。堅決支持香港特區政府、行政長官和香港警方在止暴制亂、恢復法律秩序所作的不懈努力。譴責一切挑戰「一國兩制」原則和《基本法》權威的非法活動和暴力行為。務必立即行動起來，反對暴力，恢復安寧，維護香港的繁榮穩定。

空中服務員工會昨日於Facebook發聲明，指「鍳於警方再次於香港不同地區無差別地使用高殺傷力武器，如真槍實彈鎮壓市民，使市民無論在街上、學校、甚至身處家中，都陷於極度惶恐的狀態當中，本工會為此作岀以下呼籲及譴責」。「本工會強烈譴責警方的執法手段，尤其今早發生之槍擊事件，對香港市民使用極不合理的過份武力，實在令人深感憤怒及遺憾」。

香港空勤人員總工會(FAA)昨日於Facebook 發聲明，指「警方於西灣河向手無寸鐵的抗爭青年開槍，交通警員亦驅車於葵芳撞向聚集的市民，亦於多個地點舉槍指向街上、以及車上的無辜市民，警方行為已到失控地步，警察暴力令人極度憤怒。本會嚴正遣責(譴責)警方在這幾個月來無差別地使用高度及不必要的武力，鎮壓香港市民表達意見的自由及權利，其暴行不單令公眾人心惶惶，同時亦令旅客卻步，甚至不敢逗留香港，嚴重影響旅遊業發展，以及破壞香港的國際地位和聲譽。特首林鄭月娥下午於記者會上指出暴力令香港走上不歸路，的而且確政治上的暴力令香港走上不歸路，警察的暴力亦令香港走上不歸路，而令香港走上不歸路的正正是林鄭月娥！市民面對無日無之的警暴，成立獨立調查委員會已是刻不容緩。我們要求政府立即成立獨立調查委員會，嚴正調查警察濫權濫捕事件，還香港市民一個法治社會。」

其他報道：

【割席】龍門冰室老闆辭「富臨龍門」董事 雙方均稱對方拒聯絡

【新股情報】傳阿里IPO今日闖關 最快周五起招股

【等待批准】波音：737 Max最快12月向客戶交付

【內地房策】深圳取消普通商品住房標準價格上限

【A股開市】滬深兩市個別發展 上證升0.1%

【港股開市】恒指高開137點 深圳房策刺激 碧桂園升1.62%

【開市焦點】港股ADR升158點 美英促警民克制

【歐美戰報】中美關稅疑慮拖低標普納指 波音向上 支持道指升10點