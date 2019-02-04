今早未有再發生開槍事件，港股今早高開137點或0.52%，報27064點，成交金額15億元；國指今早高開59點或0.56%，報10672點。

深圳取消普通商品住房標準價格上限，碧桂園（2007）升1.62%，報11.3元，是升幅最大的藍籌，新世界發展（0017）跌0.73%，報10.94元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升1.05%，報326.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻26點；中行（3988）跌0.31%，報3.22元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低2點。

昨日警民衝突改變市場氣氛，今早再有「三罷」，隨時留意警民衝突情況變化。本地地產股方面，新世界發展跌0.73%；長實集團（1113）升0.84%，報54.2元；恒地（0012）升0.78%，報38.8元；新地（0016）升0.71%，報112.8元；信置（0083）升0.84%，報12元。

美英兩國對香港昨日事件發表聲明。美國譴責香港最新一輪發生的暴力事件，指不公平地使用致死的武力，促請香港警方與示威者克制。而英國外交部表示，對香港的持續暴力事件「嚴重關切」，並稱此類事件「令人深感不安」。「我們對持續不斷的暴力以及示威者和警察之間的沖突升級感到嚴重關切。示威者應避免暴力，警察也不得過分反應過度。各方需要通過對話找到前進的方向」。

港鐵（0066）多個站暫停服務，東涌站一度關閉，港鐵開市升0.92%，報44.05元。

經濟日報（0423）發盈警，預期截至9月底止中期股東應佔溢利，較去年同期錄得顯著減少。開市報1.43元，無升跌。

人行公佈，10月末廣義貨幣(M2)按年增長8.4%，符合預期，不過，人民幣貸款增加6613億元，差過市場預期的8000億元。內銀股方面，工行（1398）升1.05%，報5.75元；交行（3328）升0.56%，報5.37元；中行跌0.31%；建行（0939）升0.16%，報6.28元。

東風汽車（0489）公布，今年十月，集團合共生產汽車24.04萬輛，按年跌5.8%。開市報7.97元，升1.14%。

澳門博彩（0880）主席何超鳳指，由於外圍市況不明，加上11月份的假期較少，因此預期賭收會回落，跌幅視乎個別情況。金沙中國（1928）升0.38%，報39.5元；銀娛（0027）升0.09%，報53元，澳博開市報8.35元，升0.72%。

雲遊（0484）公布，主席李魯一助查兼呈辭。開市報3.49元，無升跌。

騰訊音樂公布上季業績，優於分析員預期，騰訊升1.05%。

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