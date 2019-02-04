美股三大指數兩跌一升，變幅屆乎跌0.2%至升0.04%，而港股經過昨日急挫後，港股ADR表反彈，升158點或0.59%，報27085點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.01%，折合報326.25元；匯控（0005）升0.04%，折合報59.02元；建行（0939）升0.41%，折合報6.3元。

今日焦點股份可留意：

昨日警民衝突改變市場氣氛，今早再有「三罷」，隨時留意警民衝突情況變化。留意大市、本地地產股。

美英兩國對香港昨日事件發表聲明。美國譴責香港最新一輪發生的暴力事件，指不公平地使用致死的武力，促請香港警方與示威者克制。而英國外交部表示，對香港的持續暴力事件「嚴重關切」，並稱此類事件「令人深感不安」，「我們對持續不斷的暴力以及示威者和警察之間的沖突升級感到嚴重關切。示威者應避免暴力，警察也不得過分反應過度。各方需要通過對話找到前進的方向」。

港鐵（0066）多個站暫停服務，東涌站關閉。

經濟日報（0423）發盈警，預期截至9月底止中期股東應佔溢利，較去年同期錄得顯著減少。

人行公佈，10月末廣義貨幣(M2)按年增長8.4%，符合預期，不過，人民幣貸款增加6613億元，差過市場預期的8000億元。留意內銀。

東風汽車（0489）公布，今年十月，集團合共生產汽車24.04萬輛，按年跌5.8%。

澳門博彩（0880）主席何超鳳指，由於外圍市況不明，加上11月份的假期較少，因此預期賭收會回落，跌幅視乎個別情況。

雲遊（0484）公布，主席李魯一助查兼呈辭。

騰訊音樂公布上季業績，優於分析員預期，留意騰訊（0700）表現。

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