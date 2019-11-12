周末美國總統特朗普有關中美貿易協議當中關稅的言論影響，美股三大指數當中，除道指以外均下跌，道指向上，主要受到該公司指，可能在下個月恢復737 Max飛機的交付，刺激股價向上。道指低開100點後，最多跌163點，其後反彈，最多升33點。

道瓊斯工業平均指數收漲10點，升幅0.04%，報27691點。標普500指數收跌6點，跌幅0.2%，報3087點。納斯達克綜合指數收跌11點，或0.14%，報8464點。

波音升4.5%，報366.96美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻108點，而高盛跌1.74%，報219.03元，拖低道指26點。

科技股方面，蘋果收市報262.2元，升0.79%，谷歌母公司Alphabet收市報1298.28元，跌0.81%，亞馬遜收市報1771.65元，跌0.79%，Facebook收市報189.61元，跌0.64%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.02%，報405點。德國DAX指數收跌0.23%，報13198點；法國CAC 40指數漲0.07%，報5893點；英國富時100指數收跌0.42%，報7328點。