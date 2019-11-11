雲遊控股（0484）發表最新公告指，最近自集團主席李魯一的家屬獲悉，其家屬能夠透過法律顧問聯絡李氏，並得悉李魯一現正就一項調查，向政府部門提供協助。除此之外，她的家屬或其法律顧問並無提供任何其他額外資料。同時，集團從李魯一家屬的法律顧問方面接獲辭任主席、首席執行官、授權代表及提名委員會主席，由上周四（11月7日）起生效，並由前TOM.COM副總裁韓軍接替主席、首席執行官及授權代表職務，由今日起生效。

原提名委員會主席的空缺，則由獨立非執行董事侯思明接替，並由上周五即11月8日起生效。按照與韓軍達成的服務協議，韓軍有權收取每月10萬元人民幣的薪酬。雲遊今日收報3.49元，跌1.7%。

該集團曾於11月4日發出公告指，注意到社交媒體上最近刊登報導，內容指稱警方調查網上「P2P」借貸平台北京海投匯(www.htouhui.com)，並指北京海投匯辦事處被查封，更有員工被警方拘捕調查。據報道指，李魯一曾擔任北京海投匯的首席執行官，現任北京海投匯的法定代表。有關報道刋發後，該集團董事及管理層未能夠與李魯一取得聯絡。

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