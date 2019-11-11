證監會今日公布，因瑞銀集團（UBS AG，簡稱UBS）於長達十年間向客戶多收款項、犯有嚴重系統性內部監控缺失 ，對該行作出譴責並開出4億元的罰單。公告顯示，UBS涉及在買賣後增加利潤幅度，以及收取高於標準披露水平的費用。多收款項的做法涉及約28700宗交易，大約5000個該行在香港管理的帳戶受影響。UBS已承諾將多收的金額連同利息全數退回受影響的客戶，款項總額約涉及2億元。

證監調查發現，UBS財富管理部的客戶顧問及助理於2008年至2015年間，在進行債券及結構性票據買賣時，於執行買賣後在客戶不知情下增加利潤幅度。另外，該行在2008年至2017年間，向客戶收取高於其標準披露水平或比率的費用。具體而言，客戶顧問及助理會於UBS系統中輸入限價盤價格，而若市場實際成交價優於限價盤價格，該等人士就會在未經同意下增加所收取的利潤幅度。部分情況下，顧問及助理甚至會篡改中介機構戶口結單，誤報利潤幅度的金額，藉以隱瞞多收費用的情況。

調查進一步發現，UBS在被發現犯有失當行為後兩年才向證監匯報其多收利潤幅度的做法。另外，UBS此後提升系統，於2017年推出了新接收指令平台（1WMP），但依然未能確保遵守監管規定，反而向證監會或金管局匯報了15宗關於1WMP缺失事故，當中又出現多收利潤幅度的問題。

證監認為，內部監控缺失屬嚴重的系統性缺失。公告顯示，UBS已委任獨立檢討機構，以評估和驗證應支付予受影響客戶的賠償金額。有關客戶將於一個月內收到信件，通知退款安排的詳情。

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