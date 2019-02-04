今早「三罷(反送中罷工罷市罷課)」，引發警民衝突，西灣河更有交通警開了3發實彈槍，擊中示威者，中環中午快閃集會亦演變成警方發催淚彈。恒指低開289點後，午後跌幅擴大，最多挫820點或2.97%，見8月26日以來最大跌幅，當日跌929點或3.55%。

港股收市跌724點或2.62%，報26926點，一舉跌穿10天、20天、100天，及250天線，成交金額865億元，較上日升8.6%；國指跌268點或2.47%，報10613點。

藍籌股當中，只有1隻逆市上升。石藥（1093）升0.48%，收報21.05元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻1點；瑞聲（2018）跌5.43%，收報48.8元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌3.4%，收報79.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低95點。

警民衝突升級，地產股重挫，太古（0019）跌5.22%，收報72.65元；恒地（0012）跌2.53%，收報38.5元；新地（0016）跌4.27%，收報112元；新世界發展（0017）跌4.17%，收報11.02元；長實集團（1113）跌2.98%，收報53.75元；信置（0083）跌1.98%，收報11.9元。

港銀股亦受影響，恒生（0011）跌2.82%，收報165.2元；匯控（0005）跌1.75%，收報59元；中銀香港（2388）跌3.01%，收報27.35元。

港鐵（0066）封站，收報43.65元，跌3.11%。商場股領展（0823）跌2.47%，收報83元；九龍倉置業（1997）跌4.52%，收報44.35元。

中美貿易協議進展成疑，貿易股下跌，萬洲（0288）跌3.78%，收報8.4元；申洲國際（2313）跌3.85%，收報104.9元；創科實業（0669）跌3.19%，收報60.65元；瑞聲（2018）跌5.43%，收報48.8元；舜宇（2382）跌3.36%，收報126.4元。

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