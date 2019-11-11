李嘉誠基金會公布，中小企「應急錢 10 億」計劃第二期，派發合共6億元予零售業，申請日期為本月18日至24日，12月中前開始發放資助。

涵蓋範疇為根據政府公佈的「零售業銷貨額數據」以及經與零售業界人士溝通後，選定對最受衝擊的零售類別提供資助(衣物、鞋類及有關製品；電器及其他未分類耐用消費品；書報、文具及禮品；中藥；藥物及化妝品)。在涵蓋範疇內兼提供強積金供款證明，將可獲每宗6萬元資助；未能提供強積金供款證明，或其他未分類消費品零售商戶，每宗資助3萬元。

申請準則方面，除強積金供款外，兩者均須於2019年5月1日前開業，提供有效商業登記證，僱員人數少於50人。

對於計劃選取該5個零售類別，基金會指是根據政府統計處數據，與業界溝通後，選定對最受衝擊的零售類別提供資助。

而以強積金作為派錢多少的分別，基金會指強積金是企業對社會承擔的指標。

而零售業的資助總額比飲食業倍增，基金會指是了解到業界情況及各數據後，認為安排合理。

至於「批核過程會不會因為個別商戶的背景、經營理念或取態而有分別或限制？」，基金會指整個申請過程經由電腦系統處理，所有符合申請資格的申請者均有機會獲得資助。

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