【港股午市】警民衝突 恒指半日跌580點 地產股重挫
文章日期：2019年11月11日 12:17
今早多地發生警民衝突，西灣河有交通警開了3發實彈槍，21歲男子中彈受傷，該名21歲中槍男子中午從手術室推出，轉送到深切治療部。恒指最多曾挫648點或2.35%，見8月26日以來最大跌幅，當日跌929點或3.55%。
港股半日跌580點或2.1%，報27070點，成交金額435億元；國指跌199點或1.83%，報10682點。
石藥（1093）升1.19%，收報21.2元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻3點。
反警暴持續，早前發盈警的太古（0019）跌4.44%，收報73.25元，是跌幅最大的藍籌；友邦（1299）跌2.97%，收報79.95元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低83點。多站停駛的港鐵（0066）跌2%，收報44.15元。
地產股重挫，恒地（0012）跌2.66%，收報38.45元；新地（0016）跌4.19%，收報112.1元；新世界發展（0017）跌4.35%，收報11元；長實集團（1113）跌3.16%，收報53.65元；信置（0083）跌1.81%，收報11.92元。
安踏體育（2020）「染藍」落空，股價今早曾挫近半成，低見74.6元，跌4.8%，收報75.8元，跌3.3%。
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