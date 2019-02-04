反警暴示威持續，今早更有警察開槍、葵芳交通警衝向人群撞傷至少2人受傷，以及港鐵封站、堵路等，港股今早低開289點或1.05%，報27361點，成交金額21億元；國指今早低開102點或0.94%，報10780點。

入選國指的中生製藥（1177）升1.02%，報11.92元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻2點；中人壽（2628）跌3.29%，報20.55元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌1.7%，報81元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低47點。

今早「三罷(反送中罷工罷市罷課)」，港鐵（0066）多個站封閉、服務暫停，而西灣河及東涌亦有警察開真槍，西灣河有兩人中槍。港鐵開市跌1.89%，報44.2元。

中國公布10月份居民消費價格指數（CPI）按年上升3.8%，高於預期的3.4%，亦多於9月的3%，10月份的升幅升為7年來最大。通脹急升的主要是豬肉價格上漲101.3%，推高CPI約2.43個百分點。萬洲（0288）跌1.49%，報8.6元。

瑞聲科技（2018）第三季毛利率只有29.6%，按年下跌7.5個百分點，投資者關係主管郭美姗承認，各個業務毛利率仍有上升空間。瑞聲跌1.07%，報51.05元。

恒指公司公布季檢結果，國指將加入中國生物製藥及華潤燃氣（1193）兩隻股份，同時剔除中國中鐵（0390）及中國建材（3323）。恒生綜合大中型股指數加入中梁控股（2772），分類為中型股。恒指成份股無變動。潤燃無升跌。中國中鐵開市報4.89元，跌1%、中國建材開市報7.29元，跌1.4%。

舜宇（2382）公布10月份產品出貨量，手機鏡頭出貨1.45億件，按年升42%，按月升0.6%，主要是因為公司手機鏡頭市場份額上升。完成全年目標的85.9%。舜宇跌1.99%，報128.2元。

太古地產（1972）本港三大商場零售銷售額齊跌，當中首三季太古廣場購物商場的零售銷售額跌11.8%，較首二季跌幅4.2%大幅擴大。開市報25元，跌0.2%。