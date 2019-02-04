美國總統特朗普周五表示未同意取消對中國貨品加徵的關稅，與中國商務部周四說辭不一致，道指收報27681點，上升0.02%。港股ADR跌50點或0.18%，報27600點；個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.01%，折合報327.18元；匯控（0005）跌0.29%，折合報59.88元；建行（0939）跌0.23%，折合報6.46元。

今日焦點股份可留意：

今早「三罷(反送中罷工罷市罷課)」，港鐵（0066）多個站封閉、服務暫停，而西灣河及東涌亦有警察開真槍，西灣河有兩人中槍。

中國公布10月份居民消費價格指數（CPI）按年上升3.8%，高於預期的3.4%，亦多於9月的3%，10月份的升幅升為7年來最大。通脹急升的主要是豬肉價格上漲101.3%，推高CPI約2.43個百分點。

瑞聲科技（2018）第三季毛利率只有29.6%，按年下跌7.5個百分點，投資者關係主管郭美姗承認，各個業務毛利率仍有上升空間。

壹傳媒（0282）公布，於今日就2018年2月出售港、台《壹週刋》交易終止的交易，和盛傳與商人黃浩相關的買方Gossip Daily Ltd，訂立和解契據，契據各方希望完全和最終解決，因買賣協議而引起任何一方已經或可能已經提出，或可能向另一方提出之任何申索。

恒指公司今日公布，將於明年初進行市場諮詢，內容包括同股不同權（WVR）公司是否有資格納入指數，以及指數中金融業權重問題。留意現時兩隻WVR股，小米（1810）及美團（3690）。

恒指公司公布季檢結果，國指將加入中國生物製藥（1177）及華潤燃氣（1193）兩隻股份，同時剔除中國中鐵（0390）及中國建材（3323）。恒生綜合大中型股指數加入中梁控股（2772），分類為中型股。恒指成份股無變動。

舜宇（2382）公布10月份產品出貨量，手機鏡頭出貨1.45億件，按年升42%，按月升0.6%，主要是因為公司手機鏡頭市場份額上升。完成全年目標的85.9%。

龍光地產（3380）公布，10月單月合約銷售額為70.9億元（人民幣，下同），按年增加41.1%﹔首十個月合約銷售額787.6億元，按年增加31.6%。太古地產（1972）本港三大商場零售銷售額齊跌，當中首三季太古廣場購物商場的零售銷售額跌11.8%，較首二季跌幅4.2%大幅擴大。