阿里巴巴「雙十一」購物節將於今晚12時開始。阿里天貓進出口事業群總經理劉鵬指，天貓國際已第6年參與「雙十一」，而今年在平台上的預售首小時交易額已按年升1.13倍，2小時內的成交額更已經突破了去年首日全天的交易額。

阿里在今年9月宣布以20億美元（約156億港元）收購跨境電商平台考拉海購，劉鵬表示，未來考拉海購仍會以獨立模式營運，而該平台有近60%用戶都在30歲以下，34%用戶更是「95後」。他續指，留意到90後消息者更常購買生活時尚產品（lifestyle product），而非日用品。

對於中美貿易糾紛對平台跨境進出口的影響，劉鵬回應指其實並無影響，而貿易戰始終有日會解決，但天貓國際更期望能幫助外地品牌打入中國市場，特別是中小企。他更提到，今年其中一款熱賣商品是來自非洲烏干達的果乾，美容產品亦甚受歡迎。

天貓近年亦在內地協助社區超市轉型，以「零售通」一站式平台助商家採購貨物，顧客除了可親到商店購買外，更可以阿里外賣平台「餓了麼」落單送貨上門。受訪的商家指，未有線上訂單前，一天營業額大約在14000元至15000元（人民幣·下同），但加入平台後一天營業額增至約17000元至18000元。平台亦可幫助店主分析顧客喜好，採購貨品時可更為精準。

記者：葉子晴