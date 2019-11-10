財政司司長陳茂波於網誌表示，大灣區建設16項新措施當中的跨境理財通，將會通過兩地銀行體系雙向實施，為香港整個金融產業鏈，由理財產品開發、資產管理、銷售、風險管理，以至其他專業服務範疇帶來商機。資產管理公司可利用香港的平台開發、推出和管理理財產品，面向內地投資者，過程當中會帶動對香港金融和專業服務的大量需求，例如財資、託管、風險管理、審計以至法律等。香港的銀行也可以吸納內地客戶，通過分銷理財產品大大得益。

陳茂波認為，大灣區內財富高速累積，是不少資產管理公司覬覦已久的市場。跨境理財通讓這些公司可以立足香港，迅速擴展在大灣區的業務。香港市場監管制度完善，且持續豐富的互聯互通機制已建立良好合作基礎，對國際資產管理公司或是內地居民而言，香港也是買賣多元化理財產品的理想試點。他預期，陸續會有資產管理公司或金融機構因此落戶香港或增加在港投資，有助進一步強化香港作為國際資產管理中心和全球離岸人民幣業務樞紐的地位。

陳茂波又提到，過去數月即使社會比較動盪，但香港的金融市場還是大致保持平穩，此外，港元匯率穩定，資金進出自由、亦未見顯著外流，銀行體系運作暢順、流動性充裕，顯示近月社會事件並未嚴重影響投資者的信心，資金及投資者仍選擇停留在香港市場，某程度也反映了他們對香港市場的信心

陳茂波稱，展望未來，如何進一步深化和完善無論是股票、債券或基金產品等兩地市場的互聯互通，將「兩制之隔」化為「兩制之利」，以及便利更多香港金融服務機構到大灣區開展業務，將是重要的課題。