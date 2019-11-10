財經事務及庫務局局長劉怡翔今日在網誌表示，上周三（6日）粵港澳大灣區建設領導小組公佈了16項進一步推展大灣區建設的措施，其中有6項涉及金融業，可見銀行、保險等金融相關的範疇是推進大灣區建設非常重要的一環。6項措施中有3項是有關促進保險業在大灣區的發展

劉怡翔指出，中央支持在大灣區試點推出跨境理財通，區內城市有約7100萬人口，有龐大理財需求；同時不少港人亦對內地的理財產品有興趣。透過一個跨境理財機制，港人可以購買內地理財產品，將便利在兩地穿梭或在內地居住的港人，滿足他們於當地的理財需要，同時也為港人提供更多理財選擇。另一方面，容許內地居民購買香港理財產品將大大增加香港銀行理財業務的市場，銷售、資產管理、產品開發等各個環節都會受惠。金管局會積極與內地當局和業界在風險可控和適切保障投資者的前提下，商討有關機制的落實細節，期望盡早推出跨境理財通。

劉怡翔稱，另外3項措施就直接惠及赴大灣區工作、居住及旅遊的港人，與港人的生活息息相關，其中包括穩步試點推出香港居民異地見證開設大灣區銀行個人結算賬戶。自今年3月已有銀行獲批試點推出異地見證開戶服務，在新政策下，期望有更多銀行推出這類服務，便利港人在大灣區內使用銀行服務。

劉怡翔又提到，上星期在數碼港與28間金融科技公司代表見面時，不少出席者都表示選擇落戶香港創業，就是因為大灣區為香港帶來的龐大機遇。他又稱，前天與澤西島政府的John Le Fondré議員見面，談及了香港在金融科技和綠色金融方面的發展，而他亦對大灣區為香港帶來的機遇深感興趣。