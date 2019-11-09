萬達集團董事長王健林之子、北京普思資本董事長王思聰今日被上海嘉定區法院發布限制消費令，不得進行高消費及非生活工作必需的消費行為。據法院文書內容，應與今年3月倒閉的熊貓直播有關。

限制消費令指，王思聰旗下的上海熊貓互娛發生合同糾紛，未按於8月12日立案的法院執行書，履行給付義務，因此公司和公司法定代表人、主要負責人王思聰被法院發布限制消費令。王思聰在上周四被北京市第二中級法院列為被執行人，涉及金額1.5億元人民幣，而其持股的普思投資公司的股權被上海市寶山區法院凍結。

限制消費範圍包括，不得乘坐飛機、列車軟臥、輪船二等以上艙位；在星級以上賓館、酒店、夜總會、高爾夫球場等場所進行高消費；購買不動產或者新建、擴建、高級房屋；租賃高級寫字樓、賓館、公寓等場所辦公；購買非經營必需車輛；旅遊、度假；子女就讀高收費私立學校；支付高額保費購買保險理財產品等。

早前網傳王思聰被列入失信被執行人（俗稱「老賴」）名單，不過限制消費令和失信被執行人兩者有分別，前者屬「沒錢可還」，不應該進行高消費或非生活必需消費，適用門檻較低，後者則是「有錢不還」，屬於對惡意不還錢者實施信用懲戒手段。

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