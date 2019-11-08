【誤中副車】佳景：公司非執董陳百祥非阿叻
文章日期：2019年11月8日 21:08
對警方濫權一概「我唔知、我唔信、我睇唔到」的藝人陳百祥（阿叻），因經常發表撐警言論被市民杯葛，更有網民呼籲抵制與其有關的商舖食肆。有網民便指，阿叻是餐飲股佳景（0703）的 管理層。
為免誤中副車，佳景今日傍晚出澄清通告，表示就網上謠傳陳百祥是公司管理層，事件純屬同名同姓之誤。佳景指，公司獨立非執董雖然叫陳百祥，但英文名為Chan Pak Cheong Afonso，而阿叻是Chan Pak Cheung Natalis。此外，佳景非執董陳百祥現年已經73歲，早在11年前已加入公司，並在財務及會計行業擁有逾39年經驗。
佳景主要餐飲業務在澳門，其於香港經營的餐廳則包括廣島霸嗎拉麵、風雲丸沾麵、阿蘇爾澳門菜、小島 • 澳門菜、首首‧韓式小館及韓式意大利菜Mad for Garlic。除了餐飲，佳景旗下還有手信舖英記餅家，不過英記餅家的品牌代言人，恰巧是阿叻好朋友，同樣因撐警遭杯葛的歌手譚詠麟。
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