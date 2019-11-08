對警方濫權一概「我唔知、我唔信、我睇唔到」的藝人陳百祥（阿叻），因經常發表撐警言論被市民杯葛，更有網民呼籲抵制與其有關的商舖食肆。有網民便指，阿叻是餐飲股佳景（0703）的 管理層。

為免誤中副車，佳景今日傍晚出澄清通告，表示就網上謠傳陳百祥是公司管理層，事件純屬同名同姓之誤。佳景指，公司獨立非執董雖然叫陳百祥，但英文名為Chan Pak Cheong Afonso，而阿叻是Chan Pak Cheung Natalis。此外，佳景非執董陳百祥現年已經73歲，早在11年前已加入公司，並在財務及會計行業擁有逾39年經驗。

佳景主要餐飲業務在澳門，其於香港經營的餐廳則包括廣島霸嗎拉麵、風雲丸沾麵、阿蘇爾澳門菜、小島 • 澳門菜、首首‧韓式小館及韓式意大利菜Mad for Garlic。除了餐飲，佳景旗下還有手信舖英記餅家，不過英記餅家的品牌代言人，恰巧是阿叻好朋友，同樣因撐警遭杯葛的歌手譚詠麟。

其他報道：

【傾掂數】壹傳媒與《壹週刋》「買家」達成和解

【出售持股】富士康創投再出售阿里1070萬股

【恒指季檢】恒指檢討同股不同權、金融股權重 明年初諮詢

【月度數據】舜宇10月手機鏡頭出貨按月升0.6% 模組升10.5%

【阿里增持】阿里領銜增資菜鳥 股權增至63%

【銷售數據】太古廣場商場首三季零售銷售額跌11.8%

【富豪報告】全球億萬富豪增589人 總財富達8.5萬億美元

【人事變動】專業旅運執董陳雲峯辭任

【港股收市】恒指跌幅擴大 收市跌196點 瑞聲績後先急升後倒跌

【大行點睇】瑞聲季績遜預期 瑞信予其「跑輸大市」評級

【優化機隊】國泰：全新空中巴士A321neo客機 交港龍、快運營運

【手機出貨】IDC：第三季全球手機出貨量回升0.8% 終止7季跌勢

【新股消息】阿里巴巴港IPO擬集資最多150億美元 下周聆訊