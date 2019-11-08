壹傳媒（0282）公布，於今日就2018年2月出售港、台《壹週刋》交易終止的交易，和盛傳與商人黃浩相關的買方Gossip Daily Ltd，訂立和解契據，契據各方希望完全和最終解決，因買賣協議而引起任何一方已經或可能已經提出，或可能向另一方提出之任何申索。當中包括Gossip Daily在高等法院民事訴訟編號2018年第305號中向壹傳媒提出的申索，及在香港國際仲裁中心案件編號A18068的仲裁申索，及因為有關申索引伸的有關任何費用。訂約雙方亦同意，立即共同採取一切合理和必要的步驟，終止仲裁程序。

該集團指，和解契據的條款和條件，是訂約方經過公平磋商後獲確定的。集團董事會考慮到有關契據的條款及繼續爭議，所進一步產生的任何潛在成本和時間，認為和解及訂立該契據乃符合公司及股東的利益。契據的條款，則受保密規定的約束。

根據本報所收到的附錄，刋載「壹傳媒」及「黃浩」聯合聲明，內容指，雙方終於在11月8日達成和解協議，條件乃雙方滿意，完滿解決事件。同時，該聲明又指，雙方雖未能按原有協議完成《壹週刋》之交易，但亦在協商過程中重新建立合作契機，雙方盼可以進一步提升合作範圍，擴張業務版圖，祈務未來能達致雙贏局面。

壹傳媒今日收市報0.32元，升8.48%，成交額為771萬元，共錄得2450萬股成交。

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