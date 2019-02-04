瑞聲科技（ 2018 ）第三季毛利率只有29.6%，按年下跌7.5個百分點，投資者關係主管郭美姗承認，各個業務毛利率仍有上升空間，當中聲學方面，季內超線性結構(SLS)產品佔公司安卓出貨量比例升為60%，對比上一季為50%，今年底滲透率有望達65%，預計今季SLS產品出貨量及平均單價將保持上升，帶動聲學分部毛利率改善。 她又稱，步入5G時代，將刺激產品升級，亦有助改善電磁傳動以及微機電系統毛利表現。

今年第三季光學收入升8成至3.13億元（人民幣，下同），惟公司未有披露業務毛利率，記者會上管理層對光學毛利率三緘其口，只表示今年底塑料鏡片出貨量有望增至每月6000萬，明年有望達1億，只要產品單價達4至4.5元，相信毛利率會有很好的表現。

近月瑞聲股價錄明顯反彈，但股價仍屬近年低位，對於瑞聲或被踢出藍籌的傳聞，郭美珊表示，一路以來很高興得到指數公司認可，而公司管理層會更努力本業，為公司股東及持份者帶來收益。

恒指公司今日傍晚宣布季檢結果，恒生指數沒有變動，瑞聲仍是藍籌股。

其他報道：

【傾掂數】壹傳媒與《壹週刋》「買家」達成和解

【出售持股】富士康創投再出售阿里1070萬股

【恒指季檢】恒指檢討同股不同權、金融股權重 明年初諮詢

【月度數據】舜宇10月手機鏡頭出貨按月升0.6% 模組升10.5%

【阿里增持】阿里領銜增資菜鳥 股權增至63%

【銷售數據】太古廣場商場首三季零售銷售額跌11.8%

【富豪報告】全球億萬富豪增589人 總財富達8.5萬億美元

【人事變動】專業旅運執董陳雲峯辭任

【港股收市】恒指跌幅擴大 收市跌196點 瑞聲績後先急升後倒跌

【優化機隊】國泰：全新空中巴士A321neo客機 交港龍、快運營運