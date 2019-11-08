內地電商阿里巴巴宣布，為持續增加投入智慧物流業務，已領銜完成對智慧物流網絡平台菜鳥網絡進行新一輪增資，斥資233億元（人民幣．下同）增持菜鳥股權從51%升至63%，其他現有股東亦有參與。

集團董事局主席兼首席執行官張勇表示，物流是阿里商業操作系統的核心要素，也是阿里能夠為客戶提供高效推進新零售戰略的保障，因此無論是在中國還是在全球市場，菜鳥發揮數智技術優勢，為商家和消費者帶來更好的服務和體驗，將堅定支持菜鳥的持續發展，希望能為整個阿里巴巴數字經濟體創造更大的化學反應。

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菜鳥在新一輪融資後，將繼續加大技術投入，推動物流行業數字升級，打造智慧供應鏈。菜鳥網絡與「四通一達」等快遞公司共同合作的菜鳥裹裹、菜鳥驛站今年達到了超過100%的高速增長，為過億消費者提供了更加智能和便捷的服務。

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