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【富豪報告】全球億萬富豪增589人 總財富達8.5萬億美元

文章日期：2019年11月8日 17:21
全球億萬富豪增589人 總財富達8.5萬億美元
左起：瑞銀財富管理投資總監辦公室大宗商品主管兼亞太區外匯及經濟主管施德鉻、瑞銀香港區主管兼行政總裁盧彩雲及羅兵咸永道香港金融服務合夥人陳謝佩兒

會計師事務所羅兵咸永道（PwC）與瑞銀（UBS）共同發表全球億萬富豪報告指，受美元走強及環球股市波動影響，2018年全球超級富豪的總財富經歷5年增長後，回落4.3%至8.5萬億美元（約67萬億港元），富豪人數增38.9%或589人，至2101人；中國億萬富豪則躍升為全球第二大富豪群體，共有325人，不過他們手持的財富增加兩倍至9824億美元（約7.7萬億港元）。

報告同時發現，截至去年底15年間，由億萬富豪掌控的上市公司取得17.8%的回報率，遠高於MSCI全球所有國家指數的9.1%；而億萬富豪所掌控的公司在10年間的平均股本回報率達16.6%，相對同期內的MSCI全球國家指數高出5.3個百分點。

對於近月本港不時傳出有走資的情況出現，瑞銀香港區主管兼行政總裁盧彩雲表示，過去幾個月有接獲過相關查詢，但是暫時未見有大規模資金流出。她續指，政府早前宣布的大灣區誇境理財通，對香港作為環球財富管理中心有正面作用，而未來的發展機遇仍然存在。羅兵咸永道香港金融服務合夥人陳謝佩兒則提到，本港及內地在去年新增的億萬富豪數字，比整個美洲多，就中國而言，新晉富豪主要是以白手興家、科技及零售類為主的企業家。

記者：葉子晴

 

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