會計師事務所羅兵咸永道（PwC）與瑞銀（UBS）共同發表全球億萬富豪報告指，受美元走強及環球股市波動影響，2018年全球超級富豪的總財富經歷5年增長後，回落4.3%至8.5萬億美元（約67萬億港元），富豪人數增38.9%或589人，至2101人；中國億萬富豪則躍升為全球第二大富豪群體，共有325人，不過他們手持的財富增加兩倍至9824億美元（約7.7萬億港元）。

報告同時發現，截至去年底15年間，由億萬富豪掌控的上市公司取得17.8%的回報率，遠高於MSCI全球所有國家指數的9.1%；而億萬富豪所掌控的公司在10年間的平均股本回報率達16.6%，相對同期內的MSCI全球國家指數高出5.3個百分點。

對於近月本港不時傳出有走資的情況出現，瑞銀香港區主管兼行政總裁盧彩雲表示，過去幾個月有接獲過相關查詢，但是暫時未見有大規模資金流出。她續指，政府早前宣布的大灣區誇境理財通，對香港作為環球財富管理中心有正面作用，而未來的發展機遇仍然存在。羅兵咸永道香港金融服務合夥人陳謝佩兒則提到，本港及內地在去年新增的億萬富豪數字，比整個美洲多，就中國而言，新晉富豪主要是以白手興家、科技及零售類為主的企業家。

記者：葉子晴

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