港股高開47點成為全日高位，內地公布的進出口數字雖然較預期理想，但大市仍然跌幅擴大，午後跌幅更擴大至264點，收市跌196點或0.7%，報27651點，成交金額較昨日輕微增加2.3%，升至796億元；國指跌53點或0.49%，報10882點。

吉利（0175）升1.83%，收報15.54元，是升幅最大的藍籌，恒地（0012）跌2.59%，收報39.5元，是跌幅最大的藍籌。中海油（0883）升1.28%，收報12.7元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻8點；騰訊（0700）跌1.92%，收報327.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低49點。

瑞聲（2018）中午公布業績，按季表現上升一度刺激股價倒升5.8%，高見54.9元，不過短暫急升後股價反覆回落，收市跌0.48%，收報51.6元。高盛、瑞聲等均指出，第三季表現差過市場預期，分別維持「中性」評級及予「跑輸大市」評級。

中美擬分階段取消關稅，貿易股個別發展，萬洲（0288）跌0.11%，收報8.73元；申洲國際（2313）升0.55%，收報109.1元；創科實業（0669）升0.48%，收報62.65元；舜宇（2382）跌1.65%，收報130.8元。

MSCI指數股份變動，多隻被剔出股份跌逾4%，包括中國東方集團（0581）、恒騰網絡（0136）、美圖（1357）、四環醫藥（0460）、中油燃氣（0603）、寶龍地產（1238）、西藏水資（1115）。而加入的則上升，其中升幅最大的是雅高控股（3313）以全日高位9.1元收市，升40%。

國泰（0293）公布部署優化機隊計劃，決定將2020至2024年接收的32架全新空中巴士A321neo客機，交由國泰港龍及香港快運營運。國泰收市報10.16元，升1.1%。

一周表現方面，恒指過去5個交易日累升2.03%或550點，當中表現最佳的是中海外（0688），累升7.11%，其後為中海油（0883）、石藥集團（1093），分別累升6.1%及5.7%；而表現最差的是蒙牛（2319），累跌5.1%，其後為領展（0823）及聯通（0762）分別跌1.6%及1.2%。

國指過去5個交易日累升2.44%或259點，表現最好的是新華人壽保險（1336），累升7.5%，其後為中建材（3323）、中國太平（0966）分別升7.4%及6.28%。表現最差的是中國鐵塔（0788）累跌5%，其後為萬科（2202）及中國電信（0728）分別跌1.55%及0.89%。

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