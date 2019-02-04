國泰（0293）公布部署優化機隊計劃，決定將2020至2024年接收的32架全新空中巴士A321neo客機，交由國泰港龍及香港快運營運。

國泰表示，集團一直積極進行機隊現代化，並將於2024年前接收已訂購的65架新飛機，包括21架科技先進的波音777-9客機、12架新一代 空中巴士A350客機、以及於2020至2024年接收32架全新空中巴士A321neo客機。經詳細評估旗下航空公司的機隊後，集團決定由2020至2022年接收的首16架A321neo客機，將由國泰港龍營運；而其餘16架客機將於2022年起陸續加入香港快運機隊。

國泰航空行政總裁鄧健榮表示，集團擁有四家航空公司，各有清晰的定位。國泰將繼續為全服務的國際航空公司，為顧客提供優質服務，國泰港龍為集團的地區全服務航空公司，而香港快運繼續以廉航模式獨立運作，集中服務休閒旅遊航線。華民航空為集團的全貨運航空公司，專注貨運速遞業務。

國泰現報10.22元，跌0.58%。

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