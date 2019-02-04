市場研究機構IDC發布第三季全球手機出貨量報告，季內全球手機出貨量按年反彈0.8%至3.58億部，終止連續七季跌勢。IDC指，印度推動季內新興市場表現，加上內地品牌為預備雙十一促銷活動而提早發貨，帶動全球出貨量增長。

全球出貨量一哥仍為三星，第三季的出貨量按年升8.3%至7820萬部，市佔率升1.5個百分點至21.8%，IDC指，華為面臨許多國際市場挑戰，三星成功以A系列搶攻華為中低端共實手機份額。

第三位的華為出貨量按年升28.2%至6660萬部，市佔率按年升4個百分點至18.6%。IDC指，華為季度出貨量超出預期，公司將重點轉移到中國市場，尤其是二線城市，民族主義情緒有鞏固華為在國內地位。IDC同時指出，由於華為與Google 手機系統服務合作前途未明，相關庫存有所增加，直言當市場出現大眾化價格的5G手機時，清除4G手機庫存將是一項挑戰。

排行第三的蘋果出貨量跌0.6%至4660萬部，季內iPhone 11s和XR的銷售表現出色，尤其是在美國和西歐等重要市場。緊隨其後的是小米，出貨量跌3.3%至3270萬部，IDC指，小米在華為壓力下，內地出貨量大跌3成。第五位則為OPPO，出貨量升4.1%至3120萬部。

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