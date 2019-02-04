內房綠景（0095）在2017年以90億元向會德豐（0020）購入的觀塘海濱道綠景NEO大廈今日舉行開幕酒會，問到對近期本港示威持續，集團執行董事兼副總裁葉興安指，雖然本港短期有一點困難，但相信在大灣區紅利下，加上是區內核心城市，而事件暫主要因遊客減少而影響到零售、酒店業，對旗下商廈招租無大影響，公司亦不會放棄香港，有合適機會更不排除將旗下商場品牌「佐伶」帶入香港，亦希望能在住宅市場發展。

據集團香港NEO項目總經理李世民指，目前綠景NEO大廈已經租出超過5成，料明年底將可完全滿租，目前已獲一家虛擬銀行及大型房企入駐，前者租用一層約3.15萬呎樓面，後者更佔用13萬呎左右樓面，目前平均租金約36-40元每平方呎。

李世民指，招租時無提供特別優惠，主要因上半年市道仍然不錯，目前高層招租洽談均由38-40元起跳。未來招租仍主攻「去中心化」，由中上環遷出的客戶，以及尖沙咀客等，以及以金融、保險相關為先，由於大樓傾向打造為企業總部為主，沒有特別考慮共享辦公的客戶。

談到綠景的流浮山項目，葉興安忍不住向記者大呻，本港樓價居高不下有理，一則本港供地短缺，二則周期太長。「我感受非常深刻，是內地的3倍、5倍」，因為由於每一個均要政府審批，涉及部門太廣，效率太慢等，認為政府需要提升住宅入市速度，否則在本港非只有本地需求，亦有來自世界各國的需求下，會令樓價難以下行。而目前流浮山項目仍在與政府商討地契條款及補地價，料最快2020年下半年才能開工。

記者：方楚茵

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