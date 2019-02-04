中美擬分階段取消關稅，港股今早開47點，不過大市未有再向上，開市已成半日高位，其後更跌過最多174點。在內地公布勝預期的進出口數字後，大市跌幅曾收窄至只有68點，不過其後無以為繼。恒指半日跌121點或0.44%，報27726點，成交金額427億元；國指跌22點或0.21%，報10913點。

日前公布銷售數據並獲花旗唱好的吉利（0175）升2.62%，收報15.66元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻6點；聯通（0762）跌2.17%，收報7.67元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌1.14%，收報329.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低29點。

貿易股普遍下跌，萬洲（0288）跌0.46%，收報8.7元；創科實業（0669）跌0.4%，收報62.1元；舜宇（2382）跌1.05%，收報131.6元。

瑞聲（2018）中午公布業績，第三季度純利6.95億元人民幣，差過市場預期的7.541億元人民幣，業績公布前跌0.87%，收報51.4元。

花旗稱，長城汽車（2333）總銷量略高於市場一致預期，長汽半日升3.7%，報6.85元，最多曾升4.3%，高見6.89元。

MSCI指數股份變動，剔出MSCI中國指數的美圖（1357）半日跌2.85%，報1.7元；獲加入的雅高控股（3313）升16.6%，報7.58元，信達生物製藥（1801）升4.1%，報24.95元。加入MSCI中國股小型指數的歲寶百貨（0312）亦升6.6%，報1.29元。

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