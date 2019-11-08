恒指跌121點，收報27726點，成交金額427億元。美股新高後升幅顯著收窄，亞洲股市高位亦出現小許調整，但市場並沒有明顯利淡因素，回調應只屬技術性調整。市場焦點落在經濟或行業復蘇概念股，昨日提及的汽車股仍然偏好，比亞迪（1211）及長汽（2333）升3%，而汽車零部件股則百花齊放。

今早市況呈大市調整，落後個股精彩。最突出的有汽車零部件和落後藥股，德昌（0179）、敏實（0425）及耐世特（1316）分別升8.2%、1.4%及7.8%。落後藥股以康哲（0867）、聯邦制藥（3933），分別升5.3%及5.8%。

德昌日前公布中期業績，撇除匯率變動的影響，基本營業額減少4%，純利則增長16%至1.62億，但就若干重大非現金及策略性出售項目的影響調整後，基本淨溢利下跌16%至1.06億美元。但隨着中國(吉利及長城都顯示復蘇)銷售逐漸止跌回升，未來情況將步入上升周期。

德昌管理層直言按德昌電機的情況，過去三個月的整體銷量呈現溫和增長趨勢，特別是汽車零部件組別(佔收入達79%)。倘若此趨勢持續，公司謹慎樂觀地認為本財政年度下半年的營業額將超過上半年，而集團全年總營業額將比去年僅稍為下跌。

今早德昌、耐世特升幅都不少，但與周期高位相比，當前仍然處於低位初回升水平，短線急升過後會有反覆，但大勢向上是相當清楚的。至於敏實的質素最好，早已由低位回升50%，故短線爆發力相對較低，但卻是較穩健之選。

張兆聰

明報首席評論員