【MSCI】MSCI指數股份變動一覽
文章日期：2019年11月8日 11:52
MSCI公布指數成份股變動，其中MSCI香港指數將剔出4隻港股，分別是希慎興業（0014）、美高梅中國（2282）、香格里拉酒店（0069）、九龍倉集團（0004）。
而MSCI中國指數方面，則剔出鞍鋼（0347）、中國東方集團（0581）、恒騰網絡（0136）、美圖（1357）、五礦資源（1208）、四環醫藥（0460）、同仁堂科技（1666）。加入的有雅生活（3319）、雅高控股（3313）、中國東方教育（0667）、中國聯塑集團（2128）、翰森製藥（3692）、信達生物製藥（1801）、平安好醫生（1833）、深圳高速公路（0548）、正榮地產（6158）、中聯重科（1157）。
MSCI香港小型股指數方面，剔出數字王國（0547）、鼎億集團（0508）、英皇證券（0717）、諾發集團（1360）。加入的是，冠城鐘錶珠寶（0256）、京信通信（2342）、基石藥業（2616）、大唐西市（0620）、希慎、昂納科技（0877）、香格里拉。
MSCI中國股小型指數方面，剔出寶業集團（2355）、超盈國際（2111）、首創環境（3989）、中油燃氣（0603）、三江化工（2198）、冠城鐘錶珠寶、京信通信、指尖悅動（6860）、恆盛地產（0845）、紛美包裝（0468）、元征科技（2488）、當代置業（1107）、保利文化（3636）、寶龍地產（1238）、西藏水資（1115）、萊蒙國際（3688）、優源國際控股（2268）。加入的有奧園健康（3662）、春立醫療（1858）、康希諾生物（6185）、中國東方集團、中國新華教育（2779）、大發地產（6111）、寶新置地（0299）、河北建設集團（1727）、恒騰網絡、中國金控（0875）、華檢醫療控股（1931）、美圖、五礦資源、慕尚集團（1817）、諾發集團、浩澤淨水（2014）、浦林成山（1809）、思考樂教育（1769）、歲寶百貨（0312）、四環醫藥、同仁堂科技、銀城國際控股（1902）。
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