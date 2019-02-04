中美擬分階段取消關稅，港股今早高開47點或0.17%，報27894點，成交金額25億元；國指今早高開2點或0.03%，報10938點。

業績後的銀娛（0027）升1.27%，報56元，是升幅最大的藍籌，旺旺（0151）跌1.49%，報6.61元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升0.78%，報84元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻22點；匯控（0005）跌0.25%，報60.05元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。

中美擬分階段取消關稅，貿易相關股表現各異，萬洲（0288）升0.92%，報8.82元；申洲國際（2313）跌0.18%，報108.3元；創科實業（0669）升0.56%，報62.7元；瑞聲（2018）升0.68%，報52.2元；舜宇（2382）跌0.45%，報132.4元。

太古（0019）發盈警。公司指，香港示威活動持續，預期今年基本溢利將低於去年，主要原因為國泰的預期業績。太古（0019）跌0.13%，報76.5元。

丘鈦科技（1478）公布10月主營產品銷售數量，攝像頭模組產品銷售量3926.3萬件，按年升45.3%，按月升3.1%。開市報11.12元，升1.09%。

《彭博》報道，自今年5月包商銀行被政府接管後，市場對內地中小型銀行潛在風險感到擔憂，中國金融監管當局高度關注。據報當局考慮推出一攬子方案以進一步深化中小銀行改革，防範化解金融風險。內銀股變化不大，郵儲行（1658）是升幅最大的內銀，開市報5.28元，升1.1%，創52周高；而民生銀行（1988）開市報5.63元，跌1.05%，是跌幅最大的內銀。其他中小型內銀大多無升跌。藍籌內銀方面，工行（1398）升0.34%，報5.9元；交行（3328）跌0.54%，報5.5元；中行（3988）升0.6%，報3.35元；建行（0939）跌0.3%，報6.54元。

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