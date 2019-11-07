本港示威持續逾5個月，因美心集團創辦人之一伍沾德長女伍淑清的言論，令美心集團陷入被「裝修」及罷食風波。持有美心集團5成股權的牛奶公司第三季業績新聞稿顯示，美心的表現已在第三季受到本港社會事件持續影響，永輝超市盈利的基礎增長則持續強勁，集團亦受持續受益於去年11月收購持股的羅賓遜零售（Robinsons Retail）。

牛奶公司預期，全年而言集團將受益於持續轉型計劃，但預期受本港數項業務的抵銷。健康及美容業務方面，萬寧的收入及盈利明顯受本港社會活動影響；傢具業務方面，IKEA在台灣及印尼的強勁增長亦被香港的疲弱市場氣氛所抵銷；而美心集團的表現，在第三季亦受到香港社會事件影響。

美心「太子女」伍淑清今年9月出席聯合國人權理事會，發言力撐香港警察，並且批評香港反修例示威者「不代表香港人」，其發言導致美心集團及旗下一些品牌公司連日來被搗亂破壞。雖然其後美心發聲明，指伍淑清並無在集團擔任任何職位，亦無參與任何管理，惟網民已發起罷食等行動，更於示威期間破壞美心集團旗下的餐廳等行動。

在本周一伍淑清更再接再厲，接受內地官媒《環球時報》訪問，並指政府長年忽視國民教育，導致香港很多年輕人完全被社交媒體「洗腦」，成為反政府、反體制和反中國的人。她又指，「我們已經失去了整整兩代年輕人」，「我會放棄（這些年輕人了），不會再浪費時間去跟他們講什麼，因為他們的腦子已經不清楚自己應該做什麼事情」，其言論再次惹起爭議。

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