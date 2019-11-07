由內地公司控股的南非開採金礦商硅谷天堂（1342）來港上市，定價介乎每股13.1元至17.5元，入場費3535.27元。公司總計發售8044萬股，香港發售佔一成，最多集資14.1億元。招股將於明日起，至11月18日結束，預計於11月25日掛牌。

根據招股書，硅谷天堂於2015年收購一間南非本地礦商，其後開始當地採礦業、並逐步收購礦脈，現時於南非黃金開採公司中排名第四。公司背後大股東則是於內地新三板掛牌的硅谷天堂資產，為一間資產管理集團。

公司去年收益按年升近七成至2.2億美元（約17.2億港元），但同時成本飆升近一倍至2.6億美元，因此錄得4457萬美元毛損，按年多虧6.3倍。因公司去年錄得大宗其他收入，全年淨虧損則與2017年相若，錄得1054萬美元（約8247.5萬港元）。

公司招股書顯示，根據礦生產情況、銷售成本及市場金價趨勢，料由今年起可實現毛利，但將產生淨虧損。

硅谷天堂董事長張晟表示，全球宏觀經濟不明朗，對金價有信心。他續指，公司此後將會繼續拓展併購資產，但現實無計劃可透露。硅谷天堂執行董事楊夏表示，公司近幾年產量處於爬坡階段，相信明年起可釋放產量，盈利出現較好表現。

記者：馬迪帆

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