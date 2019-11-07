《彭博》報道指，摩根士丹利（大摩）的衍生工具業務正重返香港股票市場，以更好服務現有富有客戶。據報道，大摩近月已悄悄地在港推出牛熊證產品，並自本周開始發行窩輪，填補歐資銀行縮小股票業務的空白。

有關報道指，在港的上市衍生工具合約總值達7330億美元，但是因為利潤率低，因此投資銀行需要取得較大市場佔有率才能夠產生足夠的利潤，摩通是次在港推出產品，則有助在亞洲不斷成長的私人銀行業務方面，透過該等產品變相經市場將波動性轉嫁，接貨的散客投資者則可以借此用作對價格波幅進行押注。

摩根士丹利亞洲機構股票部主管Craig Verdon在公佈中表示，他們重回香港的窩輪市場，並且帶著成功建立獨立業務所需的技術及以客為尊的定位。據報道指，該行是次希望透過引入尖端技術，面對新的市場挑戰，並容許其營運高速的平台，同時亦匯合團隊重新經營窩輪及牛熊證業務，當中約三分之二人，會聚焦於基礎技術，餘下人員則會涉足量化策略、交易及銷售運作。

至昨日止，摩根士丹利已有90隻牛熊證在買賣中，今日錄得成交額達3.59億元，相當於今日牛熊證總成交71.76億元的5%份額。另有3隻已經贖回，及尚有4隻待上市，產品涵蓋恒生指數、騰訊（0700）、港交所（0388）、平保（2318）及美團（3690）。同時該行正部署推出9隻窩輪，分別有6隻認購、3隻認沽輪，涵蓋騰訊、港交所、美團及中國人壽（2628），全部於11月12日上市。

此外，《彭博》引述消息人士指，花旗在離開香港市場一年左右，亦有意重回市場，該行發言人對有關消息，則不予置評。

記者：陳偉燊

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