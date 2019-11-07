【分散採購】聯想：電腦零件成本持續上揚 會分散採購應對
文章日期：2019年11月7日 17:00
聯想（0992）今早公佈截至9月底的半年業績，期內個人電腦業務出貨量創新高，對於零件成本價格上升會否限制電腦市場升勢，首席營運官Gianfranco Lanci表示，集團過去數季亦有面對零件成本上揚情況，預計將會持續至明年，集團會繼續分散採購及發展高端細分市場應對。
Lanci表示，上半年亞太區電腦增長強勁，季內日本出貨量大增，而且公司在印度取得大額教育協議訂單。Lanci又補充，聯想有研發5G手提電腦，預計明年可以付運。
聯想移動業務連續四個季度錄得盈利，摩托羅拉主席兼總裁Sergio Buniac表示，會繼續嚴格控製成本及擴大利潤率，有意加碼投資移動業務，拓展銷售渠道、產品及覆蓋市場，會在日本、歐洲尋找發展機會。
上半年聯想數據中心業務的營業額按年下跌15%，數據中心團隊總裁Kirk Skaugen表示，今年首季有數據中心客戶暫緩採購，而次季數據中心業務已恢復增長，尤其是中國的數據中心業務大增，集團預計下半年數據中心下半年會擴充並有所恢復。
記者：李哲毅
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