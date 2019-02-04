中美貿易協議簽署問題左右大市，今早因傳出中美無法在12月前簽署兩國部分貿易協議，港股上半場保持跌勢，最低曾跌153點，但午後中國商務部發言人高峰在發布會表示，中美同意隨協議進展分階段取消加徵關稅，恒指即時止跌回升，最多曾升212點，高見27900點。恒指收市升158點或0.57%，連升第六日，報27847點，成交金額778億元，增加6.8%；國指升75點或0.69%，報10935點。

石藥（1093）升4.39%，收報21.4元，是升幅最大的藍籌，瑞聲（2018）跌1.33%，收報51.85元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）升1.71%，收報6.56元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻36點；匯控（0005）跌0.25%，收報60.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。

貿易股個別發展，萬洲（0288）升0.81%，收報8.74元；申洲國際（2313）跌0.46%，收報108.5元；創科實業（0669）跌0.16%，收報62.35元；瑞聲（2018）跌1.33%，收報51.85元；舜宇（2382）跌0.15%，收報133元。

中國科技部聯同國家發展改革委、教育部、工業和信息化部、中科院、自然科學基金委在北京組織召開6G技術研發工作啟動會，以促進中國移動通信產業發展和科技創新。中國鐵塔（0788）跌1.7%，報1.69元，中移動（0941）升0.23%，收報64.25元；聯通（0762）升0.26%，收報7.84元；中電信（0728）升0.29%，報3.37元。

內地水務環保股上實環境（0807）中午公布第三季業績，期內純利按年增31.3%至1.5億元人民幣，收市報1.53元，升7.7%。

宏利（0945）公布，截至9月底止，第三季歸於股東的收入淨額7.23億加元，按年減少54.04%，收市報152元，升1.8%。

日清食品（1475）公布，截至今年首九個月，集團錄得純利2.11億元，按年升27.1%，收市報6.92元，跌2.5%。

聯想（0992）公布，截至9月底止中期業績，純利3.64億美元，按年增長48.57%，收市報6.05元，跌0.33%。

長江生命科技（0775）升幅收窄，收市升23%，報1.11元，最多曾升48.8%，報1.34元，創52周高。

銀娛（0027）今早公布季績，大摩認為銀娛上季經調整贏率後EBITDA遜預期，銀娛收市無升跌，報55.3元。另一藍籌賭股，金沙中國（1928）則升1.12%，收報40.65元。永利澳門（1128）第三季盈利1.04美元，按年跌53.58%。收市報17.54元，跌0.9%。

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