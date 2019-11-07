香港會計師公會對會員進行的一項就業調查顯示，36%受訪會員正從事非傳統會計工作，而僱主則表示在徵才留才方面遇到挑戰。

非傳統會計職能包括諮詢服務、法證會計及破產管理等；而非執業界別的非傳統職能則包括企業財務、投資及財務管理、內部監控、風險管理及合規管理等。 公會會長羅富源指，會計師的事業發展已超越傳統會計及核數範疇，並擴展至更廣泛的服務領域。商業世界瞬息萬變，會計師的角色亦隨之演變；會計師要兼具實務才能與軟技能、商業觸覺、數據分析及領導才能等，以求與時並進、提供適切的策略建議。

調查亦發現，有45%的會員及64%學生打算在未來一年轉職或轉工。由於不少工作年資淺的會員在獲得專業資歷及實務經驗後，會由執業界別轉到商界發展，執業會計師事務所在留住員工上遇到重大困難。 此外，四大及其他負責上市公司客戶的會計師事務所較積極招聘人才，以應付上市諮詢工作的需求，和拓展其服務至環境、社會及管治匯報、網絡保安及其他諮詢領域；而非執業界別的企業，則因全球經濟放緩在招聘上較為審慎。

是次年度就業調查分為兩部份，會員調查於去年11月至12月進行，回覆者共2612人；專業資格課程學生調查則於去年12月至今年1月進行，共1302人回覆。