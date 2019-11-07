李嘉誠基金會公布，中小企「應急錢」計劃飲食業方案將於明天早上9時開始接受申請，至11月17日（星期日）下午5時截止，申請期後會一併審批申請，絕非先到先得。

今次計劃只限於網上申請，基金會指出，食肆需準備有效商業登記證、食肆牌照（普通食肆 / 小食食肆 / 燒味及鹵味店）、店面近照，再登入網站www.lksfsme.hk，上載JPEG格式照片核對及確認自動顯示資料，收到申請後，基金會將發出電郵及/或手機短訊確認。成功申請者將收到基金會的短訊通知，6萬元本票會以速遞或郵寄送到食肆登記地址，如果申請者在11月26日仍未收到通知，可視為申請不成功。

基金會強調，以最信任的態度，訂定最簡易的批核過程，相信香港市民本著互信互助精神。為了符合法例要求，基金會已委託專業團隊協助審核，如發現欺詐或盜用他人資料情況，將嚴正處理。

基金會在常見問答中提到，每一個商業登記號碼最多只可為一間店舖提交申請，如申請者擁有多於一間食肆、食肆分店或相同名字店舖，該申請者只能就其中一間店舖遞交一份申請表。另外，所有符合申請資格的申請者均有機會獲得資助，如果合資格申請者多於計劃首階段的資助名額，基金會將由電腦隨機抽出成功申請者。

基金會同時上載申請視像指南，由天文台前助理台長梁榮武義助拍攝，基金會解釋，李嘉誠先生特別喜歡觀看天文台科學主任報導的天氣預測，因為他們無論天氣好壞，都能從容專業地分析氣象變化，特別鳴謝天文台前助理台長梁榮武的義務拍攝，正如他在視像指南中所說，大家互信互助，互諒互勉，無論天氣多壞都能安然渡過，祝願香港早日放晴，各行各業都可再展闊步。

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