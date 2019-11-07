TripAdvisor公布，攜程旗下公司Ctrip Investment將與TripAdvisor新加坡組成合資公司，攜程將成為新合資公司的大股東，並貢獻現金及市場專業知識。TripAdvisor將擁有合資公司40%股份，合資公司將以TripAdvisor中國的名義經營業務，公司中國業務可使用TripAdvisor的品牌以及內容。

另外，攜程亦與TripAdvisor建立全球內容協議，Trip.com、攜程、Skyscanner以及Qunar（去哪兒）等主要攜程集團品牌上，可發行部分TripAdvisor內容。

攜程與TripAdvisor達成一項治理協議，根據該協議，攜程將派一人成為TripAdvisor的董事，並須獲得相關監管機構的批准。攜程在獲得監管機構批准後，會在一年內通過公開市場交易，購買最多695萬股或價值3.176億美元的TripAdvisor股份，佔TripAdvisor已發行股份約1%。

TripAdvisor指出，攜程在旅行預訂能力的市場領導地位，以及中國旅行市場的專業知識，加上TripAdvisor的獨特品牌能力，為全球用戶提供豐富的內容，雙方的戰略合作夥伴關係，可令攜程達成全球化的願景，TripAdvisor亦可進一步鞏固全球旅行領導者的地位。

TripAdvisor同日公布第三季營收差過預期，美股盤後最多曾跌11%。

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