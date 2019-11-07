傳中美無法在12月前簽署兩國部分貿易協議，港股今早高開1點後反覆向下，最多曾升24點，低位則跌153點，見27534點，未穿250天線(27413點)，半日跌92點或0.34%，報27595點，成交金額384億元；國指跌25點或0.23%，報10835點。

石藥（1093）升3.17%，收報21.15元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻9點。明日公布業績的瑞聲（2018）跌3.52%，收報50.7元，是跌幅最大的藍籌。重磅股騰訊（0700）跌1.92%，收報327.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低49點。

中美貿易協議未能如期簽署，貿易相關股下跌，萬洲（0288）跌1.27%，收報8.56元；申洲國際（2313）跌0.64%，收報108.3元；創科實業（0669）跌1.76%，收報61.35元；舜宇（2382）跌2.03%，收報130.5元。

銀娛（0027）今早公布季績，大摩認為銀娛上季經調整贏率後EBITDA遜預期，銀娛半日跌0.9%，收報54.8元。另一藍籌賭股，金沙中國（1928）則升0.25%，收報40.3元。永利澳門（1128）第三季盈利1.04美元，按年跌53.58%。收市報17.2元，跌2.8%。

吉利（0175）公布，10月份集團總銷量13.02萬部，按年增長約1%及按月增長約14%。今年首10個月總銷量按年減少約14%，並達至今年全年經修訂銷量目標的80%。吉利升0.53%，收報15.28元。

德昌電機（0179）公布，截至9月底止中期業績，純利1.62億美元，按年增長15.55%。收市報16.54元，升12.6%。

通訊辦公布，3.3吉赫頻帶拍賣完成。和電香港（0215）收市報1.67元，升4.37%；數碼通（0315）收市報6.8元，跌0.73%；香港電訊（6823）收市報12.36元，升0.32%。

長江生命科技（0775）昨日大升逾倍後，今日再大升，半日升38%，收報1.25元，最多曾升48%。

傳眾安在線財產保險（6060）與百仕達（1168）合資組建的虛擬銀行─眾安銀行，已在香港開始試業營業。眾安在線半日升1.9%，而百仕達升2%。

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