港交所（0388）行政總裁李小加今日出席香港金融科技周時，於論壇上表示，科技在中國的地位與在西方國家地位不同，中國全力推動發展科技，技術很有可能超越西方國家。他表示，港交所無法做政治上的選擇，但若世界兩極分化，也意味著一定機遇，交易所將繼續聯通中西方資本。

早前中國國家主席習近平表態支持區塊鏈技術，認為是中國產業革新的重要部分。李小加表示，港交所正研究將區塊鏈應用於北向交易，因內地股票買賣是在T日交收，不同於香港及國際市場的T+2方式（交易日後的第二個交易日進行交收），希望可籍區塊鏈簡化過程。

對於中央支持區塊鏈技術，李小加表示，相信中國是為了創造一種新的經濟管治（economic governance）模式，將高度集權的政府管治與新科技結合在一起。他認為，區塊鏈技術的優勢在於成本便宜以及利於建立信任，但對西方而言，其金融系統已經有成熟的制度，以保障信任的存在，因此區塊鏈或再難錦上添花。

他又表示，未來相信經濟數據也將成為資產，科技大國如中國可通過分析例如淘寶、天貓等平台的實時消費數據，了解需求面，進而自下至上為商品，甚至是大宗商品如銅、原油進行定價。

李小加亦提到早前收購倫交所失敗，不滿外界「蛇吞象」的評論。他表示，許多人沒有看到港交所規模巨大，超越許多其他交易所，並非一條「蛇」。他續指，未來港交所目標依然是希望可以打通中西方交易時間，目標為超過18小時不間斷交易，另外亦希望將繼續致力做到資本互通、數據互通。

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