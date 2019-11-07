恒指跌92點，收報27595點，成交金額384億元。報道指中美或要推遲至12月才能簽署首階段貿易協議，美股反應不算大，但港股初段沽壓較大，主要是騰訊（0700）拖累，事關中央對於限制打機措施進一步收緊。表現強勢的有汽車股，吉利10月份銷量按年回升，汽車版塊全線走高，華晨（1114）最強升3.3%。另外，醫藥股亦強，石藥（1093）及康哲（0867）都破頂。

吉利（0175）昨日公佈，10月份汽車總銷量13.02萬輛，按年增約1%，終止3月以來連續7個月銷量下跌情況；其中新能源汽車銷售1.03萬輛，按年增27%，擺脫了9月及8月錄雙位數跌幅的困境。

但要留意，集團3月份銷量意外上升，市場曾憧憬集團以至行業能夠V型復蘇，當時股價急升至18元水平便行人止步。市場已接受了汽車行業已進入緩慢增長階段的事實，就算復蘇也很難出現高雙位數字的增速，估值會貼近國際汽車股的單位數字。筆者早前指汽車股是逢低吸納之選，到現水平雖仍有重估空間，但股價會轉趨波動。

有趣的反而是比亞迪（1211），集團銷售繼續負增長，10月份再跌15.2%，當中新能源汽車更跌54.6%。但反而股價拒絕下跌，有點轉勢的跡象。消息上，工信部正牽頭編制《2021年-2035年新能源汽車發展規劃》，A股新能源汽車也炒上，比亞迪值得跟進。

相對於強勢的汽車股，本地地產股沒有大升，但卻呈穩步上揚之勢，當中最強勢的是新世界（0017）。始終本港住宅供不應求，樓價不升也難大跌，發展商以市價去貨絕不是問題，以當前本地地產股普遍有4厘以上的股息率，按保放寬後去貨速度又加快，股價有條件持續偏強。

張兆聰

明報首席評論員