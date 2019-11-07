傳中美無法在12月前簽署兩國部分貿易協議，港股今早高開1點或0.01%，報27690點，成交金額25億元；國指今早低開2點或0.03%，報10858點。

恒生（0011）升1.31%，報170元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌1.28%，報107.6元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升0.85%，報83.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻23點；匯控（0005）跌0.41%，報60.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低11點。

銀娛（0027）第三季度經調整EBITDA為41億元，按年上升6%，按季下跌5%。銀娛升0.36%，報55.5元。

永利澳門（1128）第三季盈利1.04美元，按年跌53.58%。開市報17.58元，跌0.67%。

吉利（0175）公布，10月份集團總銷量13.02萬部，按年增長約1%及按月增長約14%。在10月總銷量中，1.03萬部為新能源和電氣化汽車，佔10月份整體銷量約7.9%。今年首10個月，集團總銷量108.83萬部，較去年同期減少約14%，並達至今年全年經修訂銷量目標136萬部之80%。吉利升1.05%，報15.36元。

比亞迪（1211）公布，10月份汽車銷量合共錄得4.11萬輛，同比跌15.2%，今年首十個月，集團合共錄得銷量37.69萬輛，按年跌5.8%。開市報38元，無升跌。

德昌電機（0179）公布，截至9月底止中期業績，純利1.62億美元，按年增長15.55%。開市報15.5元，升5.5%。

通訊辦公布，3.3吉赫頻帶拍賣完成。和電香港（0215）開市報1.62元，升1.25%；數碼通（0315）開市報6.86元，升0.14%；香港電訊（6823）開市報12.34元，升0.16%。

專門包銷及保薦細價股上市的太平基業證券，其控股公司PF Group（8221）上公佈，廉政公署人員今日曾派員造訪該集團的香港總辦事處執行搜查令。其申請將股份於今早9時復牌買賣。開市報0.057元，無升跌。

傳中美無法在12月前簽署兩國部分貿易協議，貿易相關股方面，萬洲（0288）跌0.23%，報8.65元；申洲國跌1.28%；創科實業（0669）跌1.12%，報61.75元；舜宇（2382）升0.98%，報134.5元。

瑞聲（2018）明日公布業績。瑞聲跌0.1%，報52.5元。

長江生命科技（0775）再升，開市報1.08元，升20%。

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