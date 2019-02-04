【開市焦點】港股ADR亦跌95點 留意貿易股、銀娛、吉利
文章日期：2019年11月7日 09:01
傳中美推遲簽署貿易協議，美股趁高位調整，港股ADR亦跌0.35%或95點，報27593點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.41%，折合報332.62元；匯控（0005）跌0.14%，折合報60.26元；建行（0939）跌0.5%，折合報6.42元。
今日焦點股份可留意：
銀娛（0027）第三季度經調整EBITDA為41億元，按年上升6%，按季下跌5%。
永利澳門（1128）第三季盈利1.04美元，按年跌53.58%。
吉利（0175）公布，10月份集團總銷量13.02萬部，按年增長約1%及按月增長約14%。在10月總銷量中，1.03萬部為新能源和電氣化汽車，佔10月份整體銷量約7.9%。今年首10個月，集團總銷量108.83萬部，較去年同期減少約14%，並達至今年全年經修訂銷量目標136萬部之80%。
比亞迪（1211）公布，10月份汽車銷量合共錄得4.11萬輛，同比跌15.2%，今年首十個月，集團合共錄得銷量37.69萬輛，按年跌5.8%。
德昌電機（0179）公布，截至9月底止中期業績，純利1.62億美元，按年增長15.55%。
通訊辦公布，3.3吉赫頻帶拍賣完成。留意和電香港（0215）；數碼通（0315）；香港電訊（6823）。
專門包銷及保薦細價股上市的太平基業證券，其控股公司PF Group（8221）上公佈，廉政公署人員今日曾派員造訪該集團的香港總辦事處執行搜查令。其申請將股份於今早9時復牌買賣。
傳中美無法在12月前簽署兩國部分貿易協議，留意貿易相關股。
瑞聲（2018）明日公布業績。
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